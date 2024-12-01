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В Туле прошли публичные слушания бюджета-2025: на что город будет тратить деньги

В Туле прошли публичные слушания бюджета-2025: на что город будет тратить деньги

Начальник финуправления администрации города Элеонора Чубуева рассказала об основных бюджетных параметрах на 2025 и предстоящие два года.

В пятницу, 29 ноября, в здании главного управления по Центральному территориальному округу администрации города под председательством заместителя председателя Тульской городской Думы Бориса Воловатова прошли публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Тулы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

— Формирование объема и структуры расходов бюджета города на 2025–2027 годы осуществлялось с учетом социальной ориентированности, сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, — рассказал глава города Тулы Алексей Эрк. — Приоритет бюджета — развитие ключевых социальных сфер: образования, культуры, спорта и образования. Отдельное внимание при формировании бюджета было уделено строительству и реконструкции объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры, ремонту автомобильных дорог, повышению качества транспортного обслуживания, благоустройству.

О прогнозах социально-экономического развития Тулы на ближайшие три года, которые легли в основу проекта бюджета, рассказала заместитель главы администрации города Елена Бирживая. 

— По ряду показателей социально-экономического развития Тула остается в числе лидеров среди региональных центров ЦФО. По итогам первого полугодия 2024 года Тула лидирует по показателям рынка труда, потребительского рынка и жилищного строительства. В первой тройке наш город по показателям, характеризующим развитие производства. И нам нужно сохранить тенденцию, — подчеркнула заместитель главы администрации.

Промышленный комплекс адаптировался к внешнеэкономическим и геополитическим вызовам, нивелировав риски негативных последствий. Рост выпуска продукции отмечен по многим отраслям промышленности. Ожидается, что в текущем году относительно прошлого года объем отгруженной продукции промышленного производства крупных и средних предприятий увеличится на 18,7%. В среднесрочной перспективе ожидается рост производства продукции машиностроительного комплекса.

Рост выпуска продукции сохраняется и в сельском хозяйстве. Рост объемов производства ожидается от 5% в 2025 году до 6,9% — в 2027.

Развивается и строительная отрасль. Строятся новые современные жилищные комплексы. В прогнозном периоде планируется ежегодно вводить по 450 тысяч кв. м жилья.

Тула сохраняет свою инвестиционную привлекательность. За 5 последних лет в экономику города привлечено более 305 млрд рублей инвестиций в основной капитал. До конца 2024 года запланировано завершение более 60 инвестиционных проектов, находящихся в настоящее время на разных этапах реализации, совокупной стоимостью более 10 млрд руб. В результате будет создано 1100 новых рабочих мест.

Суммарно за 2025–2027 годы, по прогнозу, на развитие экономики будет направлено более 320 млрд руб. инвестиций. Это обеспечено реализацией крупных инвестиционных проектов в базовых отраслях тульской экономики.

Начальник финансового управления администрации города Элеонора Чубуева ознакомила участников собрания публичных слушаний с основными бюджетными параметрами на 2025 и предстоящие два года:

  • Доходы — 33,3 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, доходы выросли на 6,4% или на 2 млрд рублей. Безвозмездные поступления из других бюджетов составят в 2025 году 14,9 млрд рублей (44,7% от общего объема).
  • Расходы — 35,1 млрд рублей, что выше плановых показателей 2024 года на 7,3% или на 2,4 млрд рублей. Бюджет города на 2025 год планируется с дефицитом 1,8 млрд рублей.

В проекте на 2026 год доходы предполагаются в размере 33,1 млрд рублей, расходы — 34,5 млрд рублей. В 2027 году — 35,2 млрд рублей и 36,3 млрд рублей соответственно.

Практически 20% от общего размера расходов в 2025 году — 7 млрд рублей составляют средства, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Продолжается реализация проектов «Наш город» и «Народный бюджет». На эти цели в 2025 году выделено почти 200 млн рублей.

В 2025 году значительные средства — 4,4 млрд рублей или 12,5% будут направлены на национальную экономику.

— На проект решения о бюджете получено положительное заключение прокуратуры города Тулы, контрольно-счетной палаты, Экспертной комиссии. Проект прошел антикоррупционную экспертизу, — отметила Элеонора Чубуева.

Подробнее о реализации муниципальных программ рассказали заместители главы администрации и начальники профильных управлений.

Как подчеркнул заместитель председателя Тульской городской Думы Борис Воловатов, бюджет города Тулы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов остается социально ориентированным.

— Порядка 19 млрд рублей ежегодно или около 54% от всех расходов будет направляться именно на социальную сферу, в том числе на образование, культуру, физическую культуру и спорт. Это выше, чем показатели 2024 года, — отметил Борис Воловатов. — Большое внимание мы уделяем созданию условий для развития дошкольного и общего образования. В ближайшие три года планируется построить детские сады в ЖК Московский на 200 мест и в ЖК Притяжение на 75 мест, а также школу на 1100 мест в микрорайоне Суворовский-2.

Председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности Никита Бурвиков:

— Традиционно расходы бюджета ведутся программно-целевым методом. На территории Тулы в 2025 году планируется реализация 27 муниципальных программ, которые аккумулируют 90% всех расходов и охватывают все направления и сферы деятельности муниципального образования. По сравнению с 2024 годом добавилась еще одна программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей», — отметил Никита Викторович. — В 2025 году Тула будет участвовать в реализации 11 региональных проектов. Среди них — «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; «Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов Тульской области»; «Региональная и местная дорожная сеть»; «Модернизация школьных систем образования» и другие. На реализацию всех этих проектов выделено 3,3 млрд рублей.

Участники публичных слушаний могли задать интересующие их вопросы. Все вопросы и мнения участников публичных слушаний зафиксированы в протоколе. Итоги публичных слушаний будут направлены в Тульскую городскую Думу, администрацию Тулы, а также опубликованы.

С учетом рекомендаций проект решения Тульской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Тула на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» будет рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий Думы и вынесен на очередное заседание Тульской городской Думы в декабре текущего года.

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