Тульский Роспотребнадзор заявил о своей непричастности к мошенничеству

По информации облпрокуратуры, 70-летняя жительница Пролетарского района Тулы стала жертвой мошенников. Женщине поступил звонок в одном из мессенджеров. Находясь под воздействием схемы злоумышленников, женщина сообщила номер своего СНИЛС. После этого звонящий пропал.

А пенсионерке на телефон поступило сообщение с информацией о том, что она только что общалась с мошенником. Чтобы разобраться в произошедшем, ей нужно позвонить по номеру телефона якобы в Роспотребнадзор.

Женщина, думая, что помогает в установлении личности преступников, продала квартиру, в которой жила, а средства с продажи перевела на «безопасный счет» мошенников в размере более 3 млн рублей.