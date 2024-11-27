Тульский Роспотребнадзор заявил о своей непричастности к мошенничеству

По информации облпрокуратуры, 70-летняя жительница Пролетарского района Тулы стала жертвой мошенников. Женщине поступил звонок в одном из мессенджеров. Находясь под воздействием схемы злоумышленников, женщина сообщила номер своего СНИЛС. После этого звонящий пропал.
А пенсионерке на телефон поступило сообщение с информацией о том, что она только что общалась с мошенником. Чтобы разобраться в произошедшем, ей нужно позвонить по номеру телефона якобы в Роспотребнадзор.
Женщина, думая, что помогает в установлении личности преступников, продала квартиру, в которой жила, а средства с продажи перевела на «безопасный счет» мошенников в размере более 3 млн рублей.
— Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о своей непричастности к данным фактам и призывает не идти на поводу у мошенников и не вступать в разговоры с неизвестными людьми, кем бы они ни представлялись. Не нужно верить каждому слову незнакомца. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области никогда не звонят гражданам с мессенджеров. В полномочия Роспотребнадзора не входят розыскные мероприятия и установление личности преступников, — отметили в Роспотребнадзоре.