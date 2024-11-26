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В Бежке рецидивист-угонщик LADA Vesta Cross попал на видео

В Бежке рецидивист-угонщик LADA Vesta Cross попал на видео

46-летнего жителя Тамбовской области быстро задержали.

В дежурную часть отделения полиции «Ильинское» УМВД России по городу Туле обратился 45-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него угнали LADA Vesta Cross. Машина была припаркована около одного из домов в деревне Бежке.

Полиция немедленно ввела план «Перехват», посмотрели камеры видеонаблюдения.

Сотрудники Госавтоинспекции быстро установили и задержали 46-летнего жителя Тамбовской области. Известно, что он неоднократно судим, в том числе за угон.

Как сообщили в УМВД по Тульской области, из угнанного автомобиля изъяты образцы для исследования, которые направлены в Экспертно-криминалистический центр УМВД. Сейчас в отделении полиции «Ильинское» проводится проверка.

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