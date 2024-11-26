Цены на вторичную недвижимость в Туле перестали расти

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Продавцы готовы на скидки, лишь бы продать быстро и за наличку.

Аналитики сервиса Яндекс Недвижимость сообщают, что стагнация на рынке готового жилья продолжается уже полгода. С июня средние цены за метр вторички либо не росли, либо росли беспрецедентно мало.

В ноябре медианная цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Туле составила чуть менее 102 000 рублей (в июне было столько же). По сравнению с октябрем стоимость «квадрата» почти не изменилась: за месяц она увеличилась всего на 0,1%. Сократилось и предложение на вторичном рынке: на 2,4% относительно октября.

Эксперты считают, что рынок вторичного жилья находится в стагнации уже несколько месяцев. Все больше покупателей готовы воспользоваться сбережениями для покупки готового жилья вместо использования заемных средств.

Более интересные тенденции происходят с ценами на этапе показа квартиры и заключения сделки. Срок экспозиции предложения по вторичке за последний год вырос, продавцы все чаще готовы идти на торг и предлагать скидки, в частности, с наличкой и намерением заключить сделку в кратчайшие сроки.

В среднем за время активности объявления о продаже вторичной недвижимости продавец опускает цену на 4-5%.

Но в ряде случаев скидки могут быть и больше — до 10% от полной цены квартиры. С увеличением количества таких сделок средний размер скидок, скорее всего, продолжит расти.