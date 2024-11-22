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В Ясной Поляне борются с последствиями ночного урагана
Фото из музея Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне борются с последствиями ночного урагана

На помощь к сотрудникам усадьбы поспешили спасатели МЧС.

Усадьба Льва Толстого — территория парков и лесов. Штормовой ветер и продолжительные дожди действуют на вековые деревья губительно. Сегодня, еще до открытия музея, специалисты яснополянского мемориально-природного комплекса приступили к уборке заповедника. 

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— Сотрудники МЧС пришли к нам на помощь оперативно и в нужное время. Завтра начинаются выходные — время, когда музей посещает еще большее количество туристов, чем в будни. И к этому времени нужно разобрать завалы, привести в порядок все дорожки, собрать упавшие ветки и сучья, — рассказал заведующий мемориально-природным комплексом Владислав Воронцов.

Он также отметил, что площадь яснополянских лесов огромна. Скоро декабрь, ожидаются сильные снегопады. Специалистам нужно успеть до их начала сделать всю возможную работу.

— Мы будем благодарны всем, кто захочет прийти на помощь Ясной Поляне в качестве волонтера, — сказал Воронцов.

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Автор:
сегодня, в 16:00 +1
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