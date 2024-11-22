За последние 4 года число обращающихся к психологу туляков выросло почти в 10 раз

Еще несколько лет назад многие были убеждены: если человек обратился к психологу, значит с ним «что-то не так».



За последние годы ситуация изменилась. Для сравнения: в 2019 году медицинские психологи Тульской областной психиатрической больницы провели порядка 1000 консультаций, в 2023 году — около 3300, а с января по октябрь 2024 года — уже около 9000.



Клинический психолог ТОКБ № 1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова выделяет основные причины:

Быстрые изменения в обществе . С глобальной точки зрения, за последние 30 лет человечество сделало огромный шаг вперёд: появились новые профессии и направления деятельности, кардинально изменился подход к общению, потреблению информации. Далеко не все смогли принять эти изменения и адаптироваться к ним. Психотерапия стала для таких людей одним из способов «найти общий язык» с изменившимся миром.

Большое количество информации. Смартфоны, гаджеты, интернет, соцсети и мессенджеры. Кто-то может самостоятельно справиться с информационным шумом, но некоторые испытывают психологический дискомфорт и обращаются за помощью к специалистам.

Смена поколений. Исследования доказали, что молодые люди в возрасте 20-35 лет, как правило, с большим вниманием относятся к своему ментальному здоровью, стараются беречь свою психику. Психотерапия для них — неотъемлемая часть полноценной и активной жизни. Они не «уходят» от проблем, а пытаются их решать, обращаясь для этого к специалистам.

Напомним, в Тульской области работают 13 кабинетов психологической помощи для населения. Любой желающий может получить консультацию специалиста. Это бесплатно и анонимно. Необходима предварительная запись. Все контакты можно найти здесь.