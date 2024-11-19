Стрельба в Кондуках: суд огласил приговор

В Узловой 63-летний житель Донского признан виновным в хулиганстве с использованием оружия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 31 августа пьяный обвиняемый находился в зоне отдыха Кондуки. По какой-то причине мужчина выстрелил из охотничьего ружья в сторону торговой палатки, угрожая при этом убить какого-то неизвестного гражданина. По счастливой случайности стрелок ни в кого не попал, а только перепугал очевидцев происшествия.

Обвиняемый признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года.