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Стрельба в Кондуках: суд огласил приговор

Стрельба в Кондуках: суд огласил приговор

Напомним, пьяный мужчина целился в торговую палатку и угрожал неизвестному лицу убийством.

В Узловой 63-летний житель Донского признан виновным в хулиганстве с использованием оружия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 31 августа пьяный обвиняемый находился в зоне отдыха Кондуки. По какой-то причине мужчина выстрелил из охотничьего ружья в сторону торговой палатки, угрожая при этом убить какого-то неизвестного гражданина. По счастливой случайности стрелок ни в кого не попал, а только перепугал очевидцев происшествия. 

Обвиняемый признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года. 

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