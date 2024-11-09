В Тульской области за сутки произошло три пожара

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Два из них были в Туле.

В Тульской области за минувшие сутки сотрудники регионального МЧС потушили три техногенных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на 2 проезде Металлургов в Туле произошло возгорание в квартире. От МЧС на месте происшествия работали 12 огнеборцев и 5 единиц техники. Пострадавших нет. Кухня выгорела на площади 3 кв. м. Пожарные спасли 4 человек, из них 2 детей.

На ул. Малая Садовая в Киреевске загорелся жилой дом. На месте работали 20 огнеборцев и 6 единиц техники. Пострадавших нет. В результате пожара кровля дома сгорела и обрушилась.

На ул. Шоссейной в тульском поселке Угольном случился пожар в многоквартирном жилом доме. От МЧС России на месте происшествия работали 13 огнеборцев и 4 единицы техники. Пострадавших нет. В результате пожара в техподполье обгорела стена на площади 0,5 кв. м.