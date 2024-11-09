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Туляк выплатит штраф за размещение символики ЛГБТ* в соцсетях
Фото из группы ВКонтакте "Тула. Экстремизм".

Туляк выплатит штраф за размещение символики ЛГБТ* в соцсетях

Мужчине придется заплатить 2000 рублей. *экстремистская организация, запрещенная в России.

В Привокзальном районном суде Тулы рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины. Он обвинялся по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование запрещенной символики).

Суд установил, что 12 сентября сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области обнаружили на личной странице мужчины ВКонтакте изображение символики ЛГБТ (экстремистская организация, запрещенная в РФ)

Туляк признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 руб.

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