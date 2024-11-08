Дело о похищении подростка-наркодельца в Туле направлено в суд

В Туле четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет обвиняются в похищении несовершеннолетнего, незаконном проникновении в жилище и вымогательстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

26 ноября 2023 года на Красноармейском проспекте в Туле подростка силой затащили в машину четверо его знакомых. Парня отвезли к нему домой и потребовали 400 000 рублей. В случае отказа они угрожали ему тем, что расскажут правоохранителям о том, что он распространяет наркотики.

Свидетели похищения сообщили приметы злоумышленников в полицию, и благодаря слаженной работе стражей порядка парня освободили в тот же день. А чуть позже в отношении освобожденного возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков».

Отметим, четверо обвиняемых молодых людей так и не признали вину ни по одному пункту обвинения. Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.