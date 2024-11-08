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В Туле с негативной реакцией работодателя на беременность чаще сталкиваются женщины, решившие родить после 40 лет
Фото: ru.freepik.com.

В Туле с негативной реакцией работодателя на беременность чаще сталкиваются женщины, решившие родить после 40 лет

Коллеги в большинстве случаев реагируют позитивно.

В Туле 55% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 14% — во втором, 5% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам, рассказали аналитики SuperJob. 

Женщины в возрасте до 39 лет чаще тех, кто старше, информируют работодателя о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже делятся радостной новостью с начальством чаще те, кому за 40.

45% будущих матерей рассказали, что работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности, 30% — сообщили о нейтральной реакции, о негативе — каждая одиннадцатая.

Коллеги на информацию о предстоящем пополнении реагируют в большинстве случаев позитивно: 64% матерей сообщили, что сослуживцы были рады новости о беременности, каждая пятая — что отношение было нейтральным.
 

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Автор:
сегодня, в 10:32 +1
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