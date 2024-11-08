В Туле 55% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 14% — во втором, 5% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам, рассказали аналитики SuperJob.
Женщины в возрасте до 39 лет чаще тех, кто старше, информируют работодателя о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже делятся радостной новостью с начальством чаще те, кому за 40.
45% будущих матерей рассказали, что работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности, 30% — сообщили о нейтральной реакции, о негативе — каждая одиннадцатая.
Коллеги на информацию о предстоящем пополнении реагируют в большинстве случаев позитивно: 64% матерей сообщили, что сослуживцы были рады новости о беременности, каждая пятая — что отношение было нейтральным.
В Туле с негативной реакцией работодателя на беременность чаще сталкиваются женщины, решившие родить после 40 лет
Коллеги в большинстве случаев реагируют позитивно.
В Туле 55% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 14% — во втором, 5% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам, рассказали аналитики SuperJob.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте