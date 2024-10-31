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Пожар возле нефтебазы в Туле: дым виден со всех концов города

Пожар возле нефтебазы в Туле: дым виден со всех концов города

Днем 31 октября туляков всполошил огромный столб черного дыма.

Туляки присылают фото и видео из разных районов города.

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Вид от большого универмага.

По данным Myslo пожар произошел на ул. Сызранской, в районе нефтебазы. Информация уточняется в ГУ МЧС по Тульской области. 

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