Пожар возле нефтебазы в Туле: дым виден со всех концов города

Туляки присылают фото и видео из разных районов города.
Вид от большого универмага.
По данным Myslo пожар произошел на ул. Сызранской, в районе нефтебазы. Информация уточняется в ГУ МЧС по Тульской области.
Днем 31 октября туляков всполошил огромный столб черного дыма.
Туляки присылают фото и видео из разных районов города.
По данным Myslo пожар произошел на ул. Сызранской, в районе нефтебазы. Информация уточняется в ГУ МЧС по Тульской области.
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