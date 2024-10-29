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Что в Тульской области делается для улучшения «голоса» и мобильного интернета

Что в Тульской области делается для улучшения «голоса» и мобильного интернета

Улучшение качества связи – процесс постоянный. И касается он не только Тулы, но также и городов, и сел по всему региону.

С начала 2024 года в Тульской области компания T2 провела масштабное обновление телеком-инфраструктуры. Работы прошли более чем в 150 населенных пунктах. 

Улучшения коснулись почти каждого района, включая города из топ-5 региона по численности населения: Новомосковск, Алексин, Донской и Щекино. А еще изменения пришли в маленькие, но очаровательные благодаря своей природе и красивым видам села и деревни — Першино, Манаенки, Карпово, Пластово, Кудашево, Даровая, Зубково и другие.

Как результат — стабильный 4G в самых разных уголках региона. Практика показывает, что улучшение качества связи и мобильного интернета напрямую влияет на количество потребляемого контента.

Так, по данным T2, с начала года туляки уже загрузили в среднем на 13,5% трафика больше. Самыми активными стали жители Кимовского района — объем данных вырос на четверть. Неудивительно, учитывая, что скорость мобильного интернета заметно выросла. В Куркинском районе, например, 4G летает на 22% быстрее после проведенных модернизаций.

— Развитие сетей — процесс непрерывный. Растет число пользователей, их потребности, и в целом появляются новые возможности наших устройств. Соответственно, увеличивается и активность абонентов в сети. Причем неважно, где вы находитесь — в большом городе или в селе за 100 км от административного центра. Так, за последние 5 лет жители Тульской области стали в 3,5 раза больше потреблять мобильного интернета, — отметил директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов.

Оценить новое качество голосовой и мобильной связи жители могут в выходные дни или вечернее время — в моменты наибольшей загруженности сети. А также при посещении районных школ, больниц, муниципальных учреждений, СНТ, парков, торговых центров и других локаций с высоким уровнем пользовательского трафика.

Для улучшения «голоса» и мобильного интернета в Тульской области модернизировали существующую сеть, устанавливали новое оборудование, добавляли новые технологии и увеличивали емкость сети. В дополнении к этому расширяли частотные полосы в сетях LTE 800, чтобы обеспечить высокое качество покрытия. Такие работы прошли в 15 городах и более чем 100 населенных пунктах по всему региону. Среди них: села Карамышево, Крапивна, поселок Лазарево Щекинского района, деревни Талызино, Кухтинка Веневского района, поселок Бегичевский Богородицкого района и другие.

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