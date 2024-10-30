Андрей Дубровский: «Важно, что бюджет региона остается социально ориентированным»

Встреча была посвящена обсуждению проекта регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В ней также приняла участие первый зампред областной Думы Марина Левина.

Светлана Александровна рассказала, что бюджет был сформирован с учетом прогноза социально-экономического развития Тульской области. Так, доходы в следующем году составят 125,7 млрд. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 121,7 млрд. рублей, это на 5,2% выше чем в 2024 году. Что касается расходов, то по планам их сумма будет 132,3 млрд. рублей.

Приоритеты бюджетной политики в 2025 году направлены на достижение национальных целей, поддержку семей, участников специальной военной операции, малого и среднего предпринимательства, муниципалитетов, сельского хозяйства, а также сохранение и укрепление здоровья граждан, повышение уровня жизни, модернизацию дорог и инфраструктуры.

При этом более 70% всех расходов направлены на социальную сферу и ЖКХ, а почти 14% — на улучшение дорожного фонда, транспортной системы, информатизацию.

На развитие здравоохранения в 2025 году предусмотрено 12,6 млрд. рублей. В эту сумму входят закупка медикаментов, укрепление материально-технической базы, модернизация первичного звена здравоохранения, формирование фонда служебного жилья, благоустройство территорий медицинских учреждений.

Одной из крупнейших по объему финансирования является отрасль социальной политики, основная задача которой — поддержка граждан. Это и помощь семьям с детьми, в том числе и продление областного материнского капитала до конца 2030 года. Более 5 млрд. рублей направлено на улучшение условий жизни инвалидов и людей старшего поколения. На приобретение квартир для детей сирот предусмотрены средства в объеме 689,7 млн. рублей.

Важным направлением работы остается и переселение граждан из аварийного жилья на это выделено 381,3 млн. рублей, а на его снос — 100,00 млн. рублей.

В сфере образования на проведение капитального ремонта зданий запланировано 1,3 млрд. рублей. Предполагается, что будут отремонтированы 23 школы, 5 детских садов и 2 учебных корпуса колледжей.

Но строительство новых образовательных организаций предусмотрено 609,4 млн. рублей. С помощью федерального центра планируется начать возведение школы на 1100 мест в ЖК «Суворовский-2».

На реализацию государственных программ Тульской области в 2025 году будет выделено около 1,3 млрд. Средства пойдут на приобретение модульных домов культуры, обновление сетей водоснабжения и реконструкцию водонапорных башен, ремонт вентиляционных каналов и лифтового оборудования, реконструкцию стадионов, обустройство сельских дорог, установку детских и спортивных площадок, ремонт тротуаров, благоустройство контейнерных площадок.

Почти 2,2 млрд. рублей предусмотрено на развитие спорта. Средства будут направлены на содержание физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонт стадионов и строительство новых объектов.

3,6 млрд. рублей выделено на реализацию госпрограммы «Формирование современной городской среды в Тульской области, строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры региона. Продолжится и финансирование программы „Народный бюджет“.

— Проектом бюджета соблюдены все положения бюджетного законодательства, он сбалансирован, создана подушка безопасности в виде резервного фонда. В полном объеме предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств, продолжается финансирование бюджетных инвестиций, — подытожила свое выступление Светлана Векшина.

Андрей Дубровский поблагодарил Светлану Александровну за детальный доклад и подчеркнул важность того, что бюджет региона остается социально ориентированным.

— В проекте бюджета особое внимание уделено поддержке семей с детьми, участников специальной военной операции, помощи инвалидам, вопросам развития системы здравоохранения, образования. Всему тому, что, несомненно, работает в интересах жителей региона. Ведь в таком ритме нам предстоит жить и работать в ближайшие годы. Видно, что проанализированы все вопросы и задачи для эффективного экономического развития. Тульская областная Дума рассмотрит данный законопроект и проведет публичные слушания, — сказал Андрей Владимирович.