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Замруководителя лесохозяйственного объединения задержан за взятку в Тульской области

Замруководителя лесохозяйственного объединения задержан за взятку в Тульской области

Коррупционное преступление связано с поставкой древесины.

На территории Тульской области задержан заместитель руководителя лесохозяйственного объединения, обвиняемый в получении взятки, сообщил СК. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального Управления ФСБ, по факту совершения ряда коррупционных преступлений.

Следствием установлено: в июне 2024 года заместитель руководителя лесохозяйственного объединения через посредника получил взятку в сумме более 50 000 рублей от местного предпринимателя за незаконную поставку и реализацию древесины ценных пород, минуя прохождение аукциона.

Должностному лицу уже предъявили обвинение. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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Место
Тульская область
 

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