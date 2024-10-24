Замруководителя лесохозяйственного объединения задержан за взятку в Тульской области

На территории Тульской области задержан заместитель руководителя лесохозяйственного объединения, обвиняемый в получении взятки, сообщил СК. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального Управления ФСБ, по факту совершения ряда коррупционных преступлений.

Следствием установлено: в июне 2024 года заместитель руководителя лесохозяйственного объединения через посредника получил взятку в сумме более 50 000 рублей от местного предпринимателя за незаконную поставку и реализацию древесины ценных пород, минуя прохождение аукциона.

Должностному лицу уже предъявили обвинение. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.