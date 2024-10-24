«Допарковались»: на улице Агеева трамваи поедут по выделенной полосе – в администрации Тулы объяснили решение

Для автомобилей останется только по одной полосе для движения в каждую сторону. У такого решения есть причина.

В Туле завершается ремонт улично-дорожной сети: асфальтирование дорог, тротуаров и трамвайных путей.

Илья Беспалов – В Туле большой износ трамвайных путей, поэтому последние три года мы меняем рельсошпальную решетку. В этом году работы велись на ул. Плеханова, Воздухофлотской и на ул. Агеева. На ул. Агеева мы полностью меняем трамвайные пути и ремонтируем автомобильные дороги вдоль них. Наша задача сделать так, чтобы пассажирам было комфортно передвигаться на новых трамваях, – пояснил глава администрации города Илья Беспалов.

На ул. Агеева заменены 700 метров прямого пути и обновлены два кривых участка – поворот на ул. Н. Руднева и с ул. Тимирязева. Прямые участки выполнены из материалов, которые передали РЖД, а повороты – из новых. Трамваи здесь уже ходят в обычном режиме, а вот автомобили пока могут проехать только в сторону пересечения с ул. Руднева. На противоположной стороне снят верхний слой асфальта и открыты все канализационные колодцы. Предположительно, участок дороги будет открыт для автомобилей в последних числах октября.

Также ведется установка бордюра вдоль трамвайных путей – по завершении работ они будут изолированы от проезжей части.

Руководитель «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин:

Алексей Марушкин – На этом участке было решено сделать путь выделенным для ускорения движения пассажирского транспорта – люди будут быстрее ехать на работу и с работы, будет меньше аварийных ситуаций и это в итоге разгрузит транспортные потоки. Некоторые водители не соблюдают ПДД: если мы пройдем на ул. Н.Руднева, то увидим, как там на 1,5 полосы припаркованы машины. По-хорошему, их все надо эвакуировать и расчищать полосу для движения. Из-за этого зимой или при возникновении ДТП общественный транспорт, который везет не одного или двух человек, а десятки, вынужден останавливаться. В результате люди опаздывают в школу, институт, на работу. В связи с этим было принято решение популяризировать общественный транспорт и делать для него выделенную полосу. Ул. Агеева – это первый участок, на котором мы применяем этот принцип. Трамвайный путь будет ограждать бордюр, который не позволит автомобильному транспорту заезжать на трамвайную линию.

Покрытие между трамвайных путей будет щебеночное. Оба пешеходных перехода сохранятся на тех местах, где были, дополнительных не будет.

Обновление трамвайных путей продолжится. Об этом рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин:

Владимир Маринин – В приоритетном списке на проведение ремонта трамвайных путей в следующие годы – ул. Михеева, участок от ст. Южная до разворотного кольца и локальные участки на ул. Щегловская засека. Сейчас мы ведем осмечивание, после этого будем понимать, все ли мы сможем сделать за следующий год или часть работ перенесем на 2026 – 2027 годы.

Также на этих участках будет проанализирована дорожная обстановка, чтобы после решить, есть ли необходимость организации выделенного пути для трамваев.

– Мы смотрим по ситуации, которая складывается на автомобильных дорогах преимущественно в зимний период. Задержки транспорта складываются из-за того, что автолюбители оставляют машины на проезжей части и мешают движению трамваев, – пояснил Владимир Маринин.