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23 ножевых и сожженный дом: туляк «отмылся» на СВО и снова начал «сталкерить» жену
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

23 ножевых и сожженный дом: туляк «отмылся» на СВО и снова начал «сталкерить» жену

Жителю Старого Басово присудили выплатить жертвам – жене и теще – 3 млн рублей. Но вместо денег они получили новые страхи.

8 сентября 2018 года Ольгу Филатову пытался убить бывший муж. Пьяный мужчина, с которым Ольга пару дней назад развелась, ворвался к ней в дом и начал бить ножом. Мама Ольги, Ирина Феткулина, пыталась оттащить разъяренного мужчину от дочери и даже успела зарядить ему лопатой по спине. Но он даже не обратил внимания на её попытки, выхватил лопату и ударил бывшую тещу по голове. 

На теле Ольги насчитают 23 ножевых ранения. Спастись женщине удалось только потому, что она каким-то чудом выскочила на улицу и начала звать на помощь. Соседи моментально вызвали скорую и полицию, а агрессор сбежал.

Чтобы вернуться через 5 дней, поджечь дом бывшей жены и снова скрыться. 

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По словам Ирины, её зять особо и не прятался — его не раз видели рассекающим по поселку в машине брата. А потом обнаглевший от безнаказанности мужчина и вовсе залез в пустующий дом по соседству и устроил из него наблюдательный пункт. К этому моменту агрессор уже знал, что его бывшая жена буквально выкарабкалась с того света, и планировал довести до конца запланированное убийство. Его поймали спустя 33 дня: он зашел в магазин, где его опознала продавщица и вызвала полицию. 

Расследование дела и судебный процесс заняли почти год. Только в октябре 2019 года мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

А в 2022 году началась СВО, и мужчина незамедлительно подал прошение «искупить вину». В 2023 году он уже вернулся и первым делом отправился к своей жертве — с цветами и просьбой «понять и простить».

— Он целый год ходил ко мне как на работу — каждый день, — вспоминает Ольга Филатова. — Меня аж трясло от тех эмоциональных качелей, которые он устраивал. То говорил, что хочет вернуться в семью, то опять угрожал. На этом фоне у меня приключился инсульт —парализовало половину тела. Только это и остановило бывшего мужа: он понял, что я инвалид, и отстал от меня. Все эти визиты его, как мне кажется, имели один подтекст: он хотел, чтобы я не требовала с него денег, которые он должен выплатить.

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Ольга Филатова.

По решению суда бывший муж обязан был выплатить Ольге в качестве компенсации морального вреда 300 000 рублей. Плюс еще 2,7 млн рублей полагались его теще — за сожженный дом. А еще набежала солидная сумма за алименты на их дочь — на момент развода девочке исполнилось 13 лет.

— На СВО он получил какие-то средства, но вместо того, чтобы расплатиться, купил себе автомобили — внедорожник и микроавтобус, — рассказывает Ирина Феткулина. — Нашел какую-то дамочку себе и живет с ней преспокойно. При этом до сих пор устраивает концерты — как-то вызвал полицию — мол, мы не даем ему видеться с ребенком. Полицейские, как узнали, что ребенку 19 лет, только пальцем у виска покрутили: мол, ты чего нас вызвал? За все это время он один раз притащил 20 000 рублей — как только со спецоперации вернулся — и таскался к Ольке. Та его не простила, разумеется, ну и больше он о деньгах не заикался. 

Вдобавок к этому мужчина полтора года скрывался от приставов — только на прошлой неделе им удалось установить его местонахождение и его транспорта. 

— Судебный пристав составил акт описи и ареста указанного имущества. Если мужчина не примет мер по возмещению причиненного ущерба, принадлежащий ему автотранспорт будет направлен на реализацию в счет погашения задолженности, — сообщили Myslo в пресс-службе УФССП по Тульской области.

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Ирина Феткулина.

Изначально арестованные автомобили планировали перегнать к дому Ольги и Ирины, но те отказались от такой перспективы, потому что до ужаса боятся мужчину.

— Мы приставам так и сказали: «Вы что, хотите, чтобы тройное убийство произошло?» — делится Ирина Феткулина. — Он же зверь неадекватный! Утром машины пригонят к нам — а вечером нас в морг повезут. Пусть продают машины, но без нашего участия.

Сейчас автомобили находятся на хранении у бывшего осужденного. Запущена процедура принудительной реализации — в скором времени транспортные средства выставят на торги. Если же они каким-то загадочным образом исчезнут, то их снова объявят в розыск, а в отношении мужчины возбудят уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

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