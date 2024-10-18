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Ключевая ставка ЦБ может подняться выше 20% после 25 октября
Фото: ru.freepik.com.

Ключевая ставка ЦБ может подняться выше 20% после 25 октября

Снижение ставки ожидается не ранее второй половины 2025 года.

Банк России поднимет ключевую ставку с 19% до более чем 20% с 25 октября. До конца года ставка может достичь 22% из-за инфляции, растущей выше ожиданий ЦБ РФ, говорят экономисты. 

Несмотря на рост стоимости заемных средств, бизнес не снижает темпы кредитования, что может спровоцировать волну банкротств при очередном повышении ставок, сообщает «РБК». 

Снижение ставки ожидается не ранее второй половины следующего года. По прогнозу аналитиков ЦБ РФ, который был опубликован 16 октября, инфляция в 2024 г. может достичь 7,7%. Прогноз на 2025 года также пересмотрен в сторону повышения — с 4,8% до 5,3%. 
 

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Автор:
сегодня, в 12:31 +1
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