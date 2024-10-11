Рейд ГИБДД: в Туле гаишники будут ловить пешеходов-нарушителей

Фото из архива Myslo.

В Госавтоинспекции отмечают, что в этом году ситуация с безопасностью пешеходов остается напряженной.

По итогам 9 месяцев 2024 года количество наездов на пешеходов возросло на 22,7%, число погибших в них пешеходов — на 18,2%, а раненых — на 21,1%.

Проведенный анализ аварийности дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в октябре 2019–2023 годов, говорит о сезонном росте удельного веса наездов на пешеходов, в том числе с летальным исходом, в общем массиве ДТП.

Так, в указанный период каждое четвертое ДТП (236 из 836) являлось наездом на пешеходов, в которых погибло 45 человек (уд. вес — 38,5%) и получили ранения 205 человек (уд. вес — 19,8%).

Вина пешеходов установлена в 97 случаях. Кроме того, в 18 ДТП пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.

32 пешехода (уд. вес — 71,1%) погибли в результате ДТП, произошедших в темное время суток, при этом более чем у 90,0% отсутствовали световозвращающие элементы на одежде.

Для профилактики аварий

с 11 по 30 октября в Тульской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».

Сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные мероприятия по популяризации и контролю использования пешеходами световозвращающих элементов на одежде, а также рейды по профилактике и пресечению нарушений ПДД.

25 октября состоится «Единый день безопасности несовершеннолетних пешеходов», в рамках которого будут организованы рейды по профилактике нарушений перехода проезжей части детьми возле образовательных учреждений.