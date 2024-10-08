В Туле осудили двух москвичей за пересылку психотропных веществ

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В Туле прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей Московской области в возрасте 50 и 55 лет.

С ноября 2022 года по февраль 2023 года фигуранты передали в почтовые отделения 67 посылок с сильнодействующими и психотропными веществами. Товар должен был поступить в Тульскую и Московскую области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деятельность организованной группы пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъяли больше 2,5 кг сильнодействующих веществ и 0,02 г — психотропных.

С учетом заключения прокуратуры суд приговорил подсудимых к лишению свободы на 12 лет каждого в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.