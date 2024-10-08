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В Туле осудили двух москвичей за пересылку психотропных веществ
Фото: ru.freepik.com.

В Туле осудили двух москвичей за пересылку психотропных веществ

Из оборота изъяли больше 2,5 кг сильнодействующих веществ.

В Туле прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей Московской области в возрасте 50 и 55 лет. 

С ноября 2022 года по февраль 2023 года фигуранты передали в почтовые отделения 67 посылок с сильнодействующими и психотропными веществами. Товар должен был поступить в Тульскую и Московскую области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Деятельность организованной группы пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъяли больше 2,5 кг сильнодействующих веществ и 0,02 г — психотропных. 

С учетом заключения прокуратуры суд приговорил подсудимых к лишению свободы на 12 лет каждого в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 12:45 0
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