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Тулячке не выдали ключ от ворот на парковку из-за ее арендаторов
Фото: ru.freepik.com.

Тулячке не выдали ключ от ворот на парковку из-за ее арендаторов

Женщине пришлось добиваться проезда через суд.

Женщина обратилась в суд с иском к ООО «Двор на замок», указав, что является собственником квартиры в многоквартирном доме. На въезде во двор дома установлен автоматический шлагбаум для проезда на прилегающую территорию. При оформлении договора аренды с арендатором женщина попросила компанию выдать ей ключ от шлагбаума. Но ей отказали. 

— В связи с отсутствием доступа для парковки автомобиля арендатор расторг договор аренды с возвратом уплаченных средств. В связи с этим женщина просила суд обязать ответчика выдать электронные ключи и внести в реестр ее телефонные номера, взыскать в ее пользу возмещение убытков, компенсацию морального вреда, штрафа и судебных расходов, — рассказали в пресс-службе облсуда. 

В процессе рассмотрения дела представитель компании добровольно выдал женщине ключи и внес в реестр ее телефонные номера. В связи с добровольным удовлетворением требований, производство по делу в указанной части прекратили.

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции, установил, что моральный вред все-таки был причинен. В итоге в пользу женщины взыскали с компании больше 25 тысяч рублей. С решением не согласились обе стороны и оспорили его в апелляционной инстанции.

— Поскольку в предмет договора аренды не входило предоставление доступа арендатора к парковке дома, данное обстоятельство не являлось существенным условием договора и сторонами договорных отношений не обговаривалось. На момент заключения договора шлагбаум во дворе был установлен, ключей от него у арендодателя не имелось и арендатору они не передавались. С таким положением вещей стороны согласились, подписав договор аренды, — отметили в пресс-службе облсуда 

В итоге суд обязал ООО «Двор на замок» возместить женщине компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф в размере 2500 рублей и судебные расходы в размере 20 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 17:46 +2
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