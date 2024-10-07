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Изменения в бюджете области: увеличены доходы и расходы

Изменения в бюджете области: увеличены доходы и расходы

Доходы бюджета на 2024 год увеличатся на 10,4 млрд. рублей.

На 2-м заседании областной Думы принят закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Как пояснила заместитель министра финансов Тульской области - директор департамента бюджетной политики Светлана Векшина, необходимо уточнить основные характеристики бюджета в связи с изменением налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета и Фонда развития территорий, а также перераспределить бюджетные ассигнования между целевыми статьями расходов.

Доходы бюджета на 2024 год увеличатся на 10,4 млрд. рублей и составят 134,5 млрд. рублей, расходы вырастут на 9,6 млрд. рублей и составят 150,3 млрд. рублей. Дефицит сократится до 15,8 млрд. рублей.

Председатель комитета облдумы по экономической политике и финансам Галина Алешина пояснила, что увеличение расходов в 2024 году предусмотрено по целому ряду направлений, в частности, на 500 млн. рублей пополнен резервный фонд Правительства Тульской области.

– 126 млн. рублей дополнительно выделено на организацию технологического присоединения объектов инфраструктуры Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Тульской области. На 2 млрд. рублей больше закладывается на меры социальной поддержки участников СВО и их семей, – рассказала Галина Ивановна. – Уделено внимание различным отраслям региональной экономики. На 1146 млн. рублей пополнен региональный дорожный фонд. 281 млн. рублей составит дополнительное финансирование государственный поддержки сельхозпроизводства. На 197 млн. рублей больше предусматривается в бюджете на ежемесячные выплаты отдельным категориям медицинских работников. Дотации на реализацию дополнительных мер поддержки муниципальных образований увеличены на 100 млн. рублей.

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