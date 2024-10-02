В Суворовском районе 9 предпринимателям ограничили право собственности на земельные участки в береговой зоне

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По искам прокурора освободили свыше 70 тысяч кв. м береговой полосы.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения водного и земельного законодательства в части нахождения земельных участков в границах береговой полосы реки Оки.

На территории Суворовского района 9 земельных участков принадлежали физическим лицам, которые ограничили свободный доступ к водному объекту.

— Природоохранный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о признании отсутствующим права собственности на части 9 земельных участков, расположенных в береговой полосе, которые полностью удовлетворены, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По искам прокурора освободили свыше 70 тысяч кв. м береговой полосы водного объекта.

