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В Суворовском районе 9 предпринимателям ограничили право собственности на земельные участки в береговой зоне
Фото: ru.freepik.com.

В Суворовском районе 9 предпринимателям ограничили право собственности на земельные участки в береговой зоне

По искам прокурора освободили свыше 70 тысяч кв. м береговой полосы.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения водного и земельного законодательства в части нахождения земельных участков в границах береговой полосы реки Оки.

На территории Суворовского района 9 земельных участков принадлежали физическим лицам, которые ограничили свободный доступ к водному объекту. 

— Природоохранный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о признании отсутствующим права собственности на части 9 земельных участков, расположенных в береговой полосе, которые полностью удовлетворены, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

По искам прокурора освободили свыше 70 тысяч кв. м береговой полосы водного объекта.
 

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Автор:
сегодня, в 12:19 +2
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