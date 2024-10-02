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  4. Мошенник лишил жителей д. Малахово дороги: уголовное дело направлено в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Мошенник обманул ясногорских чиновников на 13 млн рублей: уголовное дело направлено в суд
Кадр из видео СУ СК России по Тульской области

Мошенник обманул ясногорских чиновников на 13 млн рублей: уголовное дело направлено в суд

Мужчина предоставил в администрацию подложные документы, позволившие ему купить дорогой участок по заниженной цене.

Жители д. Малахово Ясногорского района пожаловались на местного предпринимателя, который перекрыл единственную подъездную дорогу к деревне. Оказалось, что более 10 лет назад коммерсант предоставил в администрацию района ложные сведения о наличии капитальной постройки на территории арендованного им земельного участка.

Это позволило ему незаконно выкупить землю по льготной цене: при стоимости более 14 млн рублей, участок обошёлся мошеннику всего в 890 тысяч. Предпринимателю предъявлено обвинение мошенничестве в особо крупном размере. Дома и по месту работы мужчины прошли обыски, были допрошены местные жители и сотрудники администрации, проведено несколько судебных экспертиз. 

По ходатайству следователя на участок был наложен арест, а обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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Место
Тульская областьЯсногорский район

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