Погода в Туле 3 октября: облачно и без осадков

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью — от +1 до +6, днём — от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы — 745-750 мм рт. ст.