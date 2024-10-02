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Погода в Туле 3 октября: облачно и без осадков

Погода в Туле 3 октября: облачно и без осадков

Синоптики обещают до +24 градусов.

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью — от +1 до +6, днём — от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы — 745-750 мм рт. ст.

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