В Туле прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в баре на улице Фрунзе

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В помещении был заблокирован выход для эвакуации.

В Туле прокуратура проверила соблюдение противопожарных требований в баре на улице Фрунзе.

Установлено, что в заведении своевременно не меняли огнетушители, дымовые извещатели были закрыты защитными колпаками. Проверяющим не предоставлена техническая документация по эксплуатации противопожарных систем.

— На путях эвакуации допущено размещение мебели и других посторонних предметов, замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивали возможность их свободного открытия изнутри без ключа, ковер на пути эвакуации не прикреплен к полу, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.