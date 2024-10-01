  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в баре на улице Фрунзе - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в баре на улице Фрунзе
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в баре на улице Фрунзе

В помещении был заблокирован выход для эвакуации.

В Туле прокуратура проверила соблюдение противопожарных требований в баре на улице Фрунзе. 

Установлено, что в заведении своевременно не меняли огнетушители, дымовые извещатели были закрыты защитными колпаками. Проверяющим не предоставлена техническая документация по эксплуатации противопожарных систем.

— На путях эвакуации допущено размещение мебели и других посторонних предметов, замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивали возможность их свободного открытия изнутри без ключа, ковер на пути эвакуации не прикреплен к полу, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 13:03 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожарная безопасностьбарпрокуратура Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Туляки готовы выделить 2600 рублей на подарок ко Дню учителя
Туляки готовы выделить 2600 рублей на подарок ко Дню учителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.