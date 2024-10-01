Туляки готовы выделить 2600 рублей на подарок ко Дню учителя

Фото Алексея Пирязева.

Чаще всего традиционно дарят цветы, сертификаты и конфеты.

Средняя стоимость подарка классному руководителю ко Дню учителя за год выросла. Кроме традиционных букетов, в топе подарков — сертификаты, наборы чая, кофе и конфет. Жители оружейной столицы готовы потратить на подарок 2600 рублей.

Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 рублей, рассказали аналитики SuperJob.

Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (62%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе и/или конфет (24%).

Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.