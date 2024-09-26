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Туляк убил соседа, который попросил его сделать музыку тише: суд огласил приговор

Туляк убил соседа, который попросил его сделать музыку тише: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Туле 35-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что ночью 8 мая пьяный обвиняемый громко слушал музыку в своей комнате коммунальной квартиры на улице Кутузова. 34-летний сосед сделал обвиняемому замечание, и в ответ на это мужчина несколько раз ударил соседа ножницами в живот. От полученных ран потерпевший скончался.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.  

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