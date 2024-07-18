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Туляк «заказал» бывшего мужа своей возлюбленной: суд начал рассматривать дело
Фото: пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области

Туляк «заказал» бывшего мужа своей возлюбленной: суд начал рассматривать дело

Жизнь своего соперника мужчина оценил в 1 млн рублей.

В производстве Пролетарского районного суда Тулы находится уголовное дело по обвинению местного жителя в покушении на заказное убийство. Минувшей зимой фигурант решил устранить бывшего супруга своей сожительницы: якобы мужчина всячески препятствовал их союзу и не давал женщине видеться с ребёнком.

9 февраля подсудимый попросил своего приятеля найти человека, который согласился бы убить соперника за 1 млн рублей. Неделю спустя заказчик встретился с «киллером», передал ему 200 тысяч в качестве аванса, а также подробные сведения о жертве.

В качестве исполнителя заказа выступал оперативник под прикрытием – 28 февраля он показал заказчику фото «убитого» соперника и получил оставшуюся часть гонорара. После этого злоумышленник был задержан.

18 июля состоялось судебное заседание по делу. Подсудимый частично признал вину и заявил, что пошёл на преступление из-за любви. Объем уголовного дела составляет 3 тома. Следующее судебное заседание назначено на 29 июля.

 

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