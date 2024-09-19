  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Грозился убить водителя»: в Туле пьяный мужчина распылил перцовый баллончик и начал крушить автобус - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Грозился убить водителя»: в Туле пьяный мужчина распылил перцовый баллончик и начал крушить автобус
Фото из Telegram-канала «Тула Жесть».

«Грозился убить водителя»: в Туле пьяный мужчина распылил перцовый баллончик и начал крушить автобус

Позже он начал разносить палатку в Центральном парке.

В Туле накануне, 18 сентября, возле филармонии пьяный мужчина распылил перцовый баллончик и начал крушить автобус. Хулиган бил по стеклам и грозился убить семью водителя. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Тула Жесть». 

Рядом с мужчиной находилась женщина с грудным ребенком. Позже агрессивную семейную пару заметили в Центральном парке. 

Молодые люди стреляли в тире, однако после проигрыша потребовали вернуть деньги. После отказа сотрудников мужчина начал громить палатку, а его дама кинула терминал для оплаты в одну из сотрудниц.

По словам очевидцев, оскорбив работников, женщина бросила грудного ребенка в коляску, и они ушли. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, но нарушителей они уже не застали.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 10:52 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пьяный хулиганразгромугроза убийством
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В центре Тулы установили стелу, посвященную пропавшим детям
В центре Тулы установили стелу, посвященную пропавшим детям
В Туле предприятия погасили больше 3,9 млн рублей долгов по зарплате
В Туле предприятия погасили больше 3,9 млн рублей долгов по зарплате
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.