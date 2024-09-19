«Грозился убить водителя»: в Туле пьяный мужчина распылил перцовый баллончик и начал крушить автобус

Фото из Telegram-канала «Тула Жесть».

Позже он начал разносить палатку в Центральном парке.

В Туле накануне, 18 сентября, возле филармонии пьяный мужчина распылил перцовый баллончик и начал крушить автобус. Хулиган бил по стеклам и грозился убить семью водителя. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Тула Жесть».

Рядом с мужчиной находилась женщина с грудным ребенком. Позже агрессивную семейную пару заметили в Центральном парке.

Молодые люди стреляли в тире, однако после проигрыша потребовали вернуть деньги. После отказа сотрудников мужчина начал громить палатку, а его дама кинула терминал для оплаты в одну из сотрудниц.

По словам очевидцев, оскорбив работников, женщина бросила грудного ребенка в коляску, и они ушли. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, но нарушителей они уже не застали.