  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле пенсионерка потеряла 142 тысячи рублей, поверив в бонусы за медицинские процедуры - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пенсионерка потеряла 142 тысячи рублей, поверив в бонусы за медицинские процедуры
Фото: ru.freepik.com.

В Туле пенсионерка потеряла 142 тысячи рублей, поверив в бонусы за медицинские процедуры

Женщина попала на уловку мошенника.

Пенсионерка из Советского округа Тулы потеряла 142 тысячи рублей, поверив неизвестному. Он представился сотрудником медицинского учреждения и рассказал, что разработано специальное приложение, которое позволит получать различные бонусы, например, кешбэк за недавно пройденные медицинские процедуры.

Мошенник предложил тулячке помочь установить приложение. Женщина согласилась и позволила получить доступ к своему мобильному телефону удаленно. 

— С помощью поступивших СМС-кодов мошенники вошли в мобильное приложение банка потерпевшей и перевели себе находившиеся на счетах денежные средства. В дальнейшем женщина обнаружила, что нового приложения нет, а с карты пропали сбережения, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 

По факту мошенничества проводится проверка.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мошенничество

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Не более трёх иностранцев: в России ввели новые рекомендации по укомплектованию школьных классов
Не более трёх иностранцев: в России ввели новые рекомендации по укомплектованию школьных классов
Сбербанк приостановил выдачу «Семейной ипотеки»: лимит средств исчерпан
Сбербанк приостановил выдачу «Семейной ипотеки»: лимит средств исчерпан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.