В Туле пенсионерка потеряла 142 тысячи рублей, поверив в бонусы за медицинские процедуры

Пенсионерка из Советского округа Тулы потеряла 142 тысячи рублей, поверив неизвестному. Он представился сотрудником медицинского учреждения и рассказал, что разработано специальное приложение, которое позволит получать различные бонусы, например, кешбэк за недавно пройденные медицинские процедуры.
Мошенник предложил тулячке помочь установить приложение. Женщина согласилась и позволила получить доступ к своему мобильному телефону удаленно.
— С помощью поступивших СМС-кодов мошенники вошли в мобильное приложение банка потерпевшей и перевели себе находившиеся на счетах денежные средства. В дальнейшем женщина обнаружила, что нового приложения нет, а с карты пропали сбережения, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По факту мошенничества проводится проверка.