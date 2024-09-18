В Туле пенсионерка потеряла 142 тысячи рублей, поверив в бонусы за медицинские процедуры

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Пенсионерка из Советского округа Тулы потеряла 142 тысячи рублей, поверив неизвестному. Он представился сотрудником медицинского учреждения и рассказал, что разработано специальное приложение, которое позволит получать различные бонусы, например, кешбэк за недавно пройденные медицинские процедуры.

Мошенник предложил тулячке помочь установить приложение. Женщина согласилась и позволила получить доступ к своему мобильному телефону удаленно.

— С помощью поступивших СМС-кодов мошенники вошли в мобильное приложение банка потерпевшей и перевели себе находившиеся на счетах денежные средства. В дальнейшем женщина обнаружила, что нового приложения нет, а с карты пропали сбережения, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

