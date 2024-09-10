Полицейские задержали двух тулячек, обокравших мужчину на ул. Металлистов

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По данным пресс-службы регионального УМВД, женщины ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по Туле обратился мужчина. Он рассказал правоохранителям, что на ул. Металлистов потерял сумку, в которой лежал мобильный телефон и банковские карты.

Позже потерпевший обнаружил, что с пропавших карт было списано 11 тысяч рублей, а общая сумма ущерба составила около 100 тысяч. Оперативники уголовного розыска быстро установили личности воришек. Ими оказались две тулячки 38 и 48 лет, уже имеющие уголовное прошлое.

Задержанные сознались в содеянном, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.