Более 140 тысяч туляков сделали прививку от гриппа

Фото из архива Myslo

Специалисты напоминают: самое лучшее время для вакцинации – с сентября по ноябрь.

В Тульской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За счет федерального бюджета в регион поступили противогриппозные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых (119740 доз) и вакцина «Ультрикс Квадри» для иммунизации детей и беременных (58510 доз).

За счет средств областного бюджета закуплено 10625 доз вакцины для взрослых «Гриппол плюс». По состоянию на 9 сентября, прививку от гриппа сделали более 140 тысяч туляков: 36822 ребенка и 103484 взрослых.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что оптимальный срок вакцинации от гриппа – с сентябрь по ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. Эпидемиологическая ситуация в регионе благополучная, отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.