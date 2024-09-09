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В Заречье уложить асфальт на улице Штыковой могут по программе «Народный бюджет»

В Заречье уложить асфальт на улице Штыковой могут по программе «Народный бюджет»

В администрации Тулы отреагировали на жалобы жителей о тухлой щебенке.

В первую очередь в планы по ремонту включаются дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, автомобильные дороги с интенсивным движением и участков улиц, которые являются дублерами магистральных улиц, а также те, на которых расположены и сосредоточены социальные учреждения, объяснили в управлении транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы.

Работы по асфальтированию участка дороги от улицы Литейной до Арсенальной протяженностью 260 м носят капитальный характер, требуют разработки сметной документации. В планах на 2024 год такого ремонта нет. 

— Данный вопрос будет рассмотрен при перспективном планировании работ. Вопрос обустройства асфальтобетонного покрытия на участке дороги по ул. Штыковой может быть решен в рамках программы «Народный бюджет». Дополнительно сообщаем, что щебеночным дорогам свойственно образование пылевидных частиц в верхних слоях дорожного покрытия, — подчеркнули в администрации. 

Напомним, жители Заречья сообщили, что их улицу в частном секторе засыпали щебенкой. Но из-за слишком активного трафика на Штыковой теперь буквально нечем дышать. Проезжающие машины образуют адское облако пыли. Жители опасаются, что с таким воздухом можно заработать астму. 

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Автор:
сегодня, в 12:16 0
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