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Племянника «домодедовского упыря», убившего в Тульской области двух женщин, не отпустили на СВО

Племянника «домодедовского упыря», убившего в Тульской области двух женщин, не отпустили на СВО

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Накануне мы писали, что убийца Федор Продан, отбывающий пожизненный срок в колонии «Торбеевский централ», написал ходатайство с просьбой отправиться на СВО. 48-летний мужчина изъявил желание служить в штурмовом отряде «Шторм-Z».

Напомним, Федор Продан — племянник серийного убийцы Ивана Продана, прозванного «домодедовским упырем». Тот охотился на женщин и убивал их в Подмосковье.

На совести Федора Продана 4 жизни. В 1997 году он зарезал свою девушку. Вышел по УДО и попался на разбое. В колонии завязал переписку с тулячкой Натальей Виноградовой. В 2014 году переехал к ней в деревню Маклец и менее чем через год задушил сожительницу, а потом и её дочь — женщину с инвалидностью по неврологическому заболеванию. А в 2017 году Продан задушил свою новую сожительницу. 

В 2020 году Орловский районный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. 

По информации SHOT, серийному убийце отказали в отправке на СВО — он продолжит отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

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