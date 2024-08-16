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  4. Житель Узловой жестоко избил приятеля и сбросил его с лестницы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Житель Узловой жестоко избил приятеля и сбросил его с лестницы
Фото из архива Myslo

Житель Узловой жестоко избил приятеля и сбросил его с лестницы

От полученных повреждений несчастный умер в больнице.

В Узловой следователи местного отдела регионального СУ СК России возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным пресс-службы ведомства, 10 августа в подъезде дома на ул. Суворова произошла ссора между двумя знакомыми: один из мужчин жестоко избил оппонента, а затем сбросил его с лестничного пролёта.

С тяжёлыми травмами потерпевший был госпитализирован в больницу и, несмотря на оказанную помощь, спустя несколько дней скончался. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Ведётся следствие.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
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Место
Тульская областьУзловая

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