Житель Узловой жестоко избил приятеля и сбросил его с лестницы

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В Узловой следователи местного отдела регионального СУ СК России возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным пресс-службы ведомства, 10 августа в подъезде дома на ул. Суворова произошла ссора между двумя знакомыми: один из мужчин жестоко избил оппонента, а затем сбросил его с лестничного пролёта.

С тяжёлыми травмами потерпевший был госпитализирован в больницу и, несмотря на оказанную помощь, спустя несколько дней скончался. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Ведётся следствие.