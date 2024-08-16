  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С берегов озер в Кондуках вывезли 280 мешков мусора - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С берегов озер в Кондуках вывезли 280 мешков мусора
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

С берегов озер в Кондуках вывезли 280 мешков мусора

В рамках нацпроекта «Экология» там прошла Всероссийская акция «Вода России».

Водоохранный марафон проводится с 2014 года и объединяет волонтеров для очистки берегов водоемов. В этом году в Кондуки приехали 200 человек. Они собрали 280 мешков мусора и более 250 старых железных мангалов.

– Кондуки – уникальное место и требует особого внимания, поэтому мы выбрали его для акции «Вода России». Собранный сегодня мусор пойдет на безопасную утилизацию. Спасибо всем участникам, – сказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

IMG_0552.JPG

Мероприятие было организовано региональным Минприроды и ТРОО «Экологическая защита» при поддержке тульского филиала ООО «МСК-НТ». Акция прошла в формате экологической игры. Для участников мероприятия провели экологические мастер-классы и разыграли призы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
акция Вода Россиинацпроект Экологияуборка мусораминприроды Тульской области
Место
Тульская областьКондуки

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Житель Узловой жестоко избил приятеля и сбросил его с лестницы
Житель Узловой жестоко избил приятеля и сбросил его с лестницы
В Туле водитель ГАЗели неудачно «сыграл в шашки»
В Туле водитель ГАЗели неудачно «сыграл в шашки»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.