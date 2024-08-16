С берегов озер в Кондуках вывезли 280 мешков мусора

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Водоохранный марафон проводится с 2014 года и объединяет волонтеров для очистки берегов водоемов. В этом году в Кондуки приехали 200 человек. Они собрали 280 мешков мусора и более 250 старых железных мангалов.

– Кондуки – уникальное место и требует особого внимания, поэтому мы выбрали его для акции «Вода России». Собранный сегодня мусор пойдет на безопасную утилизацию. Спасибо всем участникам, – сказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Мероприятие было организовано региональным Минприроды и ТРОО «Экологическая защита» при поддержке тульского филиала ООО «МСК-НТ». Акция прошла в формате экологической игры. Для участников мероприятия провели экологические мастер-классы и разыграли призы.