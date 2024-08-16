  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Веневе запустят завод по глубокой переработке картофеля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Веневе запустят завод по глубокой переработке картофеля
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Веневе запустят завод по глубокой переработке картофеля

В рамках рабочего визита в район предприятие посетил врио главы Тульской области Дмитрий Миляев.

В 2020 году ГК «ЖАК» начало строительство завода по глубокой переработке картофеля. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы. Производство запустят в этом году после запуска очистных сооружений. На предприятии будет создано 150 новых рабочих мест.

Дмитрий Миляев осмотрел цеха и ознакомился с ходом уборки озимой пшеницы и картофеля. Посевные площади компании превышают 65000 га.
Компания «ЖАК» реализует ряд крупных инвестпроектов – в 2022 году был запущен элеваторный комплекс по хранению, сортировке и переработке зерна на 150 тысяч тонн. На ПМЭФ-2024 подписано соглашение о реконструкции животноводческого комплекса в Новомосковском районе. 

2.jpg

Также врио главы региона посетил площадку Межрегиональной агропромышленной выставки «День Урожая – 2024» в д. Холтобино Новомосковского района. Здесь организована полевая демонстрация новейших образцов сельхозтехники, а также современных технологий возделывания сельхозкультур. 

– На этой неделе рассказал президенту Владимиру Путину об успехах тульского агропромышленного комплекса. В этом году мы ожидаем достойных результатов в растениеводстве. Развиваются переработка и животноводство. Мы продолжим поддерживать наших аграриев, – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:54 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областисельское хозяйствоинвестпроектырабочий визитврио губернатора Тульской области
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тульская областьВенев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пропавший в Туле 35-летний Рустам Мягких найден живым
Пропавший в Туле 35-летний Рустам Мягких найден живым
Житель Узловой жестоко избил приятеля и сбросил его с лестницы
Житель Узловой жестоко избил приятеля и сбросил его с лестницы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.