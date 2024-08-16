В Веневе запустят завод по глубокой переработке картофеля

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В 2020 году ГК «ЖАК» начало строительство завода по глубокой переработке картофеля. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы. Производство запустят в этом году после запуска очистных сооружений. На предприятии будет создано 150 новых рабочих мест.

Дмитрий Миляев осмотрел цеха и ознакомился с ходом уборки озимой пшеницы и картофеля. Посевные площади компании превышают 65000 га.

Компания «ЖАК» реализует ряд крупных инвестпроектов – в 2022 году был запущен элеваторный комплекс по хранению, сортировке и переработке зерна на 150 тысяч тонн. На ПМЭФ-2024 подписано соглашение о реконструкции животноводческого комплекса в Новомосковском районе.

Также врио главы региона посетил площадку Межрегиональной агропромышленной выставки «День Урожая – 2024» в д. Холтобино Новомосковского района. Здесь организована полевая демонстрация новейших образцов сельхозтехники, а также современных технологий возделывания сельхозкультур.

– На этой неделе рассказал президенту Владимиру Путину об успехах тульского агропромышленного комплекса. В этом году мы ожидаем достойных результатов в растениеводстве. Развиваются переработка и животноводство. Мы продолжим поддерживать наших аграриев, – подчеркнул Дмитрий Миляев.