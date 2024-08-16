В Черни у горе-водителя отобрали иномарку за повторную пьяную езду

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Кроме того, мужчине придется заплатить 200 тысяч рублей штрафа.

В Черни 64-летний водитель утром 12 мая выпил и сел за руль своего Volkswagen Polo. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину на улице Советской.

Стоит отметить, что ранее горе-водителя уже лишали водительских прав за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбудили по ст. 124 УК РФ.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд конфисковал у мужчины автомобиль в собственность государства. Приговор в законную силу не вступил.