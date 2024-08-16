Дмитрий Миляев: «Улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости, поддержка семей – наши приоритеты»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня для семей с детьми в Тульской области действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки.

16 августа в творческом индустриальном кластере «Октава» врио губернатора Дмитрий Миляев открыл I Тульский региональный демографический форум «Семья 71. Будущее в настоящем». Он организован совместно с работодателями и профсоюзами Тульской области, проводится в Год Семьи и в дальнейшем станет ежегодным.

Дмитрий Миляев отметил, что Президент России Владимир Путин первой национальной целью развития до 2036 года определил «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи».

— Улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости, поддержка семей — наши главные приоритеты. Сегодня для семей с детьми в Тульской области действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки. Их перечень мы постоянно расширяем, — сказал Дмитрий Миляев.

По его поручению к новому учебному году многодетные семьи Тульской области, чьи дети идут в первый класс, получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

Её смогут получить порядка 3000 семей. Накануне стартовал приём заявлений. О всех мерах поддержки, которые действуют в регионе, можно узнать на портале Семья71.

По словам врио губернатора, для того чтобы люди уверенно смотрели в будущее, растили детей, важна не только государственная поддержка, но и усилия работодателей. Многие предприятия Тульской области в тандеме с профсоюзами уже сегодня предоставляют работникам с семьями дополнительные меры поддержки. Это и особые условия работы, и выплаты, и корпоративные программы по укреплению здоровья, занятиям спортом, и улучшение жилищных условий, и организация отдыха и оздоровления работников и их семей.

Систематизировать эти меры поддержки призван Корпоративный демографический стандарт, в котором собраны лучшие региональные практики по созданию для работников благоприятных условий с учётом совмещения профессиональных и семейных обязанностей.

Дмитрий Миляев поручил правительству региона совместно с профсоюзными организациями и объединением работодателей закрепить реализацию демографического стандарта на всех предприятиях Тульской области.

— Уверен, что внедрение стандарта поможет нам укрепить институт семьи в регионе и сделать жизнь молодых и многодетных семей более комфортной, — подчеркнул Дмитрий Миляев.