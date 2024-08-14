В Туле мужчину лишили водительских прав из-за психического расстройства

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Советского района Тулы провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения гражданами.

В ходе проверки установлено, что 37-летний местный житель, имеющий водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, страдает психическим расстройством личности, при наличии которого управление транспортным средством любой категории противопоказано.

С целью предотвращения нарушения прав граждан на безопасные условия дорожного движения, недопущения угрозы жизни и здоровья, имуществу граждан прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о прекращении действия права управления транспортным средством гражданина, которое полностью удовлетворено.