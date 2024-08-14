В Центральном парке пройдет выставка-пристройство животных из приютов

Фото из архива Myslo.

Не упустите шанс сделать доброе дело и обрести верного друга.

17 августа с 12.00 до 16.00 в Центральном парке Тулы пройдет выставка-пристройство животных из приютов #ДругБери. Посетителей ждет большое количество очаровательных кошек и собак, консультации зооволонтёров о здоровье и характерах питомцев.

Как сообщают организаторы, все животные здоровы, прошли ветеринарное обследование и имеют ветпаспорта.

Мероприятие пройдет при поддержке фонда «Бруно» Ольги Орловой и фонда «Барбос и Барсик». Место: площадь Искусств.

Кроме того, в этот же день на Казанской набережной состоится благотворительная акция ко Дню защиты бездомных животных. Организатор — комитет ветеринарии Тульской области.

Для детей проведут мастер-класс по правополушарному рисованию на тему безнадзорных животных. Также посетителей ждут: шоу мыльных пузырей, лекции ветеринарных врачей о вакцинации и стерилизации животных.

Кроме того, туляки смогут бесплатно привить своих питомцев против бешенства.