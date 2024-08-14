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В Центральном парке пройдет выставка-пристройство животных из приютов
Фото из архива Myslo.

В Центральном парке пройдет выставка-пристройство животных из приютов

Не упустите шанс сделать доброе дело и обрести верного друга.

17 августа с 12.00 до 16.00 в Центральном парке Тулы пройдет выставка-пристройство животных из приютов #ДругБери. Посетителей ждет большое количество очаровательных кошек и собак, консультации зооволонтёров о здоровье и характерах питомцев.

Как сообщают организаторы, все животные здоровы, прошли ветеринарное обследование и имеют ветпаспорта.

Мероприятие пройдет при поддержке фонда «Бруно» Ольги Орловой и фонда «Барбос и Барсик». Место: площадь Искусств.

Кроме того, в этот же день на Казанской набережной состоится благотворительная акция ко Дню защиты бездомных животных. Организатор — комитет ветеринарии Тульской области. 

Для детей проведут мастер-класс по правополушарному рисованию на тему безнадзорных животных. Также посетителей ждут: шоу мыльных пузырей, лекции ветеринарных врачей о вакцинации и стерилизации животных.

Кроме того, туляки смогут бесплатно привить своих питомцев против бешенства.

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