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В Киреевском районе прокуратура нашла опасные детские площадки
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Киреевском районе прокуратура нашла опасные детские площадки

На некоторых из них торчат шурупы, на других элементы опасно шатаются.

В Киреевском районе жители пожаловались в прокуратуру на неудовлетворительное состояние детских игровых площадок у дома № 5 на улице Школьной в поселке Бородинский, а также у дома № 19а на улице Ленина в Киреевске. 

Оказалось, что детские площадки содержали ненадлежащим образом. На сиденьях качелей нашли сколы, некоторые качели и вовсе шатались при раскачивании. На горках нашли острые металлические выступы. Кроме того, на металлической конструкции одного из элементов детской площадки самовольно повесили канат. 

— В целях предотвращения наступления негативных последствий при дальнейшей эксплуатации игрового оборудования, межрайонная прокуратура внесла главам местного самоуправления представления, исполнение требований которых поставлено в межрайонной прокуратуре на контроль, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства. 

Напомним, накануне, 5 августа, в Туле ребенок порезал руку на детской горке, расположенной во дворе дома № 4 по улице Кауля. Следователи организовали проверку. А летом 2023 года в Ефремове во время игры на уличной спортивной площадке на 9-летнего мальчика упали металлические ворота, в результате ребенок получил серьезные травмы, от которых умер в тот же день, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

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Автор:
сегодня, в 16:11 0
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