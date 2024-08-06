На поддержку аграриев в Тульской области в 2024 году выделено больше двух миллиардов рублей

Цель – не только повысить показатели отрасли, но и сделать жизнь на селе комфортнее.

Агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики Тульской области. Его доля в региональном валовом продукте составляет 7,5%. Больше 70% земельного фонда области – земли сельскохозяй­ственного назначения.

Сегодня АПК Тульской области – это больше 1000 сельхозтоваропроизводителей и фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в которых трудится более 30 тысяч человек.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в регионе в 2023 году составил 104,7% к уровню 2022 года. Это двадцатое место в ЦФО. Добиться таких успехов аграриям удается благодаря, в том числе, поддержке правитель­ства Тульской области при активном участии врио губернатора Дмитрия Миляева. В регионе усилились программы господдержки, наладилось взаимодействие между аграриями и правительством области.

Развитие АПК невозможно без квалифицированных кадров. Чтобы специалисты приходили работать в отрасль, врио губернатора все больше внимания уделяет развитию села, в том числе ремонту дорог, сельских школ, больниц, ДК и благоустройству территорий.

К высоким показателям – за счет эффективности

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу: увеличить объемы производства продукции АПК к 2030 году. Об этом шла речь на встрече врио губернатора Дмитрия Миляева и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. В июле этого года он посетил Тульскую область с рабочим визитом.

Развитие АПК в регионе обсуждалось в контексте одного из векторов развития региона.

– Каждый субъект должен приложить максимальные усилия для достижения этой цели. В первую очередь за счет увеличения эффективности производства. Для этого делается очень многое. Важно, что на поддержку аграриев Тульской области выделяются серьезные ресурсы. В 2024 году это 1 миллиард рублей, – сообщил вице-премьер.

Дмитрий Миляев вместе с Дмитрием Патрушевым ознакомились с ходом полевых работ на сельхозпредприятии АО «Заря им. А. Ф. Попова». Всего зерновых, зернобобовых и масличных культур в текущем году предприятие планирует собрать порядка 35 тысяч тонн.

Наращивать объемы производства помогают меры поддержки. В прошлом году Тульская область первой в стране компенсировала сельхозпредприятиям часть затрат на дизельное топливо в размере около 70 млн рублей. В этом году выделят еще около 100 млн. В целом на поддержку АПК региона ежегодно направляется более 2 млрд рублей, включая средства из федерального бюджета.

В настоящее время в регионе в разной степени готовности находится 15 инвестпроектов в сфере АПК на сумму около 80 млрд рублей.

О том, насколько ощутима поддержка АПК для самих производителей, Myslo рассказал Олег Давидовский, управляющий директор ООО «Интеркрос Центр»:

– Помощь АПК в регионе на высоком уровне. Будучи министром сельского хозяйства Тульской области, Дмитрий Миляев активно помогал нашему предприятию на этапах строительства, пуска в эксплуатацию и вывода молочного комплекса на проектную мощность. Помощь заключалась в своевременных решениях по мерам поддержки, что позволяло поддерживать положительный денежный поток в самый сложный период работы предприятия – выход на проектную мощность. Сейчас ООО «Интеркрос Центр» – одна из крупнейших в России молочных ферм, она обеспечивает треть производства молока в Тульской области. В перспективе мы хотим развивать новые технологии в молочном животноводстве, такие как генотипирование животных и использование семени, разделенного по полу, что улучшит генетическую ценность нашего поголовья. Программы субсидирования данных направлений сегодня прорабатываются министерством сельского хозяйства региона.

По растениеводству – в тройке лидеров

В 2023 году аграрии в Тульской области собрали порядка 2,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Региону есть чем похвастаться. Например, урожай рапса составил более 220 тыс. тонн. По валовому сбору данной культуры регион занимает 7-е место в РФ и 3-е место в ЦФО.

Также в Тульской области налажено стабильное производ­ство картофеля.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах было собрано более 740 тыс. тонн картофеля. Это второе место в РФ.

В этом сезоне аграрии уже приступили к уборке озимой пшеницы и озимого рапса. Уже намолочено более 700 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с трети посевной площади. Также ведется уборка рапса, картофеля и овощей.

Об этом доложили врио губернатора Дмитрию Миляеву на оперативном совещании 5 августа.

– Необходимо обеспечить уборку урожая в полном объеме и с достижением плановых показателей. Держите на контроле ход уборочных работ, а также проведение озимого сева, который надо провести в максимально сжатые и обоснованные сроки. Контролируйте, чтобы у аграриев были все необходимые материально-технические ресурсы, – сказал глава региона.

Ранее Дмитрий Миляев поручал предусмотреть дополнительные меры поддержки для аграриев, использующих семена отечественной селекции. В этом году таких производителей стало больше. Чтобы сохранить эту динамику, в бюджете области предусмотрено 15 млн рублей, которые аграрии получат до 1 октября. Мера поддержки сохранится и на будущий год. Дмитрий Миляев поручил продолжить эту работу.

За полгода – 100 000 тон молока и 406 млн яиц

Это не просто красивые цифры, а настоящая статистика отрасли за первые шесть месяцев 2024 года. Помимо этого в хозяйствах всех категорий – 96,7 тысячи тонн скота и птицы в живом весе. Надой молока в расчете на одну корову молочного стада в крупных и средних сельхозорганизациях составил 4728 кг. Такие показатели говорят о том, что в этом году аграрии могут поставить новые рекорды.