В Туле кладовщик попался на краже кассет для бритья

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился начальник отдела безопасности распределительного центра сетевого магазина, расположенного в посёлке Иншинский. Мужчина заявил, что со склада была совершена кража кассет для бритья.

Изучив записи камер, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний кладовщик.

По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».