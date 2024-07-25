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Пьяный туляк случайно убил собутыльника: суд огласил приговор

Пьяный туляк случайно убил собутыльника: суд огласил приговор

Мужчина отделался ограничением свободы.

В Туле 38-летний местный житель признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

По информации Myslo, 6 июня обвиняемый распивал алкоголь вместе с товарищем в буфете на улице Демидовской. В какой-то момент мужчины вышли подышать свежим воздухом, и товарищ обвиняемого начал приставать к прохожим. Обвиняемый сделал другу замечание, а потом толкнул его руками в грудь. Товарищ потерял равновесие и упал, ударившись затылком об асфальт. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день в больнице.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. 

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