Пьяный туляк случайно убил собутыльника: суд огласил приговор

В Туле 38-летний местный житель признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

По информации Myslo, 6 июня обвиняемый распивал алкоголь вместе с товарищем в буфете на улице Демидовской. В какой-то момент мужчины вышли подышать свежим воздухом, и товарищ обвиняемого начал приставать к прохожим. Обвиняемый сделал другу замечание, а потом толкнул его руками в грудь. Товарищ потерял равновесие и упал, ударившись затылком об асфальт. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день в больнице.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.