  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Знай наших!
  5. Чудесный мир на кончиках пальцев: как незрячий человек стал одним из лучших массажистов Тулы - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев: «Проект «Сделано в Тульской области» уже четыре года способствует продвижению локальных брендов»
Фото Алексея Пирязева.

Дмитрий Миляев: «Проект «Сделано в Тульской области» уже четыре года способствует продвижению локальных брендов»

Как в регионе развивается проект и когда Туле будет открыт универмаг «Сделано в Тульской области»?

25 июля врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев обсудил с представителями X5 Group развитие сотрудничества торговых сетей и региона. В состав компании входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Проект предоставляет участникам широкий спектр как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки. Однако самый главный ресурс для развития — это доступ к надежным рынкам сбыта. Этому способствуют крупные торговые сети.
 

Дмитрий Миляев

— По поручению Алексея Геннадьевича Дюмина в 2020 году был создан проект «Сделано в Тульской области». На протяжении 4 лет он способствует продвижению локальных брендов. Для нас важно, что сети уделяют внимание локальной продукции и развивают взаимодействие с тульскими производителями.

Сегодня в магазинах компании Х5 Group представлена продукция 36 предприятий Тульской области. Среди ключевых поставщиков X5 Group такие региональные компании, как «Каргилл», «Авангард», «ТМК» и «Белевская пастила». Кроме того, компания активно развивает сотрудничество с малыми предприятиями региона.

Дмитрий Миляев поблагодарил компанию за проведение региональной конференции партнеров X5 Group, которая сегодня проходит в Центре «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Там тульские производители представили свою продукцию. Здесь были и пряники, и сыры, и пельмени, и масла, и алкоголь, и бытовая химия и многое-многое другое. Продовольственные товары можно было не просто увидеть, но и попробовать, оценить их вкус и потенциал реализации в сетевых магазинах.

PAV-0321.jpg

Александр Ярошевский, министр экономического развития Тульской области:

— Одно из ярких событий — открытие до конца года универмага «Сделано в Тульской области». На сегодняшней конференции наши производители получают возможность узнать о дополнительных каналах сбыта своей продукции, а сеть магазинов X5 Group — дополнительные точки притяжения для покупателей. На выставке мы увидели много всего уникального, каждый продукт тульских производителей на полках супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток» станет дополнительным поводом для покупателей приходить в эти торговые сети. 

PAV-0330.jpg

Василий Пушкин, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group:

— В этом году в Тульской области откроются 15 новых магазинов торговых сетей X5. Задача — обеспечить полки магазинов товарами, произведенными местными производителями, в том числе малым бизнесом. Мы развиваем новые форматы, создавая единую платформу взаимодействия с партнерами и привлекая их к сотрудничеству. И мы надеемся на качественное движение в этом направлении при поддержке правительства Тульской области. 

PAV-6569.jpg

Марина Егорова, основатель компании «Мамино масло», представила на конференции свой продукт — сыродавленное масло, которое в компании производят без тепловой и механическое обработки.

— Мы берем сырые семена и под прессом, под большим давлением отжимаем их. Масло сразу идет в бутылочку, закупоривается и отдается покупателю. На сегодняшний день у нас 14 видов масла: 13 растительных и масло гхи. Фишка производства — у нас нет складских запасов. Мы принимаем заказы, срок изготовления — 1-2 дня. Идея компании моя, получается, что я, мама, это придумала, отсюда и название — «Мамино масло». Ну а глубокий смысл названия в том, все семена — от матери-природы, масло делается из ее даров. 

PAV-6566.jpg

PAV-6580.jpg

— Мы хотим популяризировать нашу продукцию, потому что сыродавленное масло — полезный продукт. Очень хотим расширить рынки сбыта, выйти на новый уровень, разместиться в сетевых супермаркетах, таких как «Перекресток» и «Пятерочка».

Очень гордимся, что мы — часть проекта «Сделано в Тульской области». мы — коренные туляки и счастливы представлять наш бренд. 

PAV-6615.jpg

Ольга Морозова, генеральный директор тульской кондитерской фабрики «Медовые традиции». 

— Нашей фабрике уже более 10 лет, два года назад мы выпустили линейку пряников с названием «Премиум», уверены, что эти пряники должны занять достойное место на полках сетевых магазинов. От традиционных пряников они отличаются начинкой. Мы не кладем повидло, как это принято в классическом тульском прянике, а кладем натуральные сухофрукты и орехи. У нас есть такие вкусы, как вяленая клубника, с острым перчиком, лавандовый, с инжиром, с грецким орехом, с клюквой и барбарисом. 

Мы одними из первых вступили в проект «Сделано в Тульской области». Осознание того, что мы можем ставить этот знак, славит не только нашу продукцию, но и регион в целом. 

Большей частью мы представлены в магазинах фирменной торговли — «Тульский пряник», в кремле, на Московском вокзале, на трассах. Что касается сетевых магазинов, у нас есть опыт работы далеко не со всеми. Очень хочется начать работать с федеральными сетями, мы к этому готовы! 

На конференции участники обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса с участием Корпорации МСП, а также рыночные тенденции и стратегии торговых сетей. В рамках мероприятия не только презентовали продукцию проекта «Сделано в Тульской области», но и провели закупочные сессии.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:14 +2
Другие статьи по темам
Событие
Сделано в Тульской областитоварыпроизводителиЦентр Мой бизнес
Люди
Александр ЯрошевскийВасилий ПушкинМарина ЕгороваОльга Морозова
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Коминтерна водители никак не перестанут кататься по встречке
На ул. Коминтерна водители никак не перестанут кататься по встречке
Пьяный туляк случайно убил собутыльника: суд огласил приговор
Пьяный туляк случайно убил собутыльника: суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.