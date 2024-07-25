Дмитрий Миляев: «Проект «Сделано в Тульской области» уже четыре года способствует продвижению локальных брендов»

Фото Алексея Пирязева.

Как в регионе развивается проект и когда Туле будет открыт универмаг «Сделано в Тульской области»?

25 июля врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев обсудил с представителями X5 Group развитие сотрудничества торговых сетей и региона. В состав компании входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Проект предоставляет участникам широкий спектр как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки. Однако самый главный ресурс для развития — это доступ к надежным рынкам сбыта. Этому способствуют крупные торговые сети.



Дмитрий Миляев — По поручению Алексея Геннадьевича Дюмина в 2020 году был создан проект «Сделано в Тульской области». На протяжении 4 лет он способствует продвижению локальных брендов. Для нас важно, что сети уделяют внимание локальной продукции и развивают взаимодействие с тульскими производителями.

Сегодня в магазинах компании Х5 Group представлена продукция 36 предприятий Тульской области. Среди ключевых поставщиков X5 Group такие региональные компании, как «Каргилл», «Авангард», «ТМК» и «Белевская пастила». Кроме того, компания активно развивает сотрудничество с малыми предприятиями региона.

Дмитрий Миляев поблагодарил компанию за проведение региональной конференции партнеров X5 Group, которая сегодня проходит в Центре «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Там тульские производители представили свою продукцию. Здесь были и пряники, и сыры, и пельмени, и масла, и алкоголь, и бытовая химия и многое-многое другое. Продовольственные товары можно было не просто увидеть, но и попробовать, оценить их вкус и потенциал реализации в сетевых магазинах.

Александр Ярошевский, министр экономического развития Тульской области:

— Одно из ярких событий — открытие до конца года универмага «Сделано в Тульской области». На сегодняшней конференции наши производители получают возможность узнать о дополнительных каналах сбыта своей продукции, а сеть магазинов X5 Group — дополнительные точки притяжения для покупателей. На выставке мы увидели много всего уникального, каждый продукт тульских производителей на полках супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток» станет дополнительным поводом для покупателей приходить в эти торговые сети.

Василий Пушкин, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group:

— В этом году в Тульской области откроются 15 новых магазинов торговых сетей X5. Задача — обеспечить полки магазинов товарами, произведенными местными производителями, в том числе малым бизнесом. Мы развиваем новые форматы, создавая единую платформу взаимодействия с партнерами и привлекая их к сотрудничеству. И мы надеемся на качественное движение в этом направлении при поддержке правительства Тульской области.

Марина Егорова, основатель компании «Мамино масло», представила на конференции свой продукт — сыродавленное масло, которое в компании производят без тепловой и механическое обработки.

— Мы берем сырые семена и под прессом, под большим давлением отжимаем их. Масло сразу идет в бутылочку, закупоривается и отдается покупателю. На сегодняшний день у нас 14 видов масла: 13 растительных и масло гхи. Фишка производства — у нас нет складских запасов. Мы принимаем заказы, срок изготовления — 1-2 дня. Идея компании моя, получается, что я, мама, это придумала, отсюда и название — «Мамино масло». Ну а глубокий смысл названия в том, все семена — от матери-природы, масло делается из ее даров.

— Мы хотим популяризировать нашу продукцию, потому что сыродавленное масло — полезный продукт. Очень хотим расширить рынки сбыта, выйти на новый уровень, разместиться в сетевых супермаркетах, таких как «Перекресток» и «Пятерочка».

Очень гордимся, что мы — часть проекта «Сделано в Тульской области». мы — коренные туляки и счастливы представлять наш бренд.

Ольга Морозова, генеральный директор тульской кондитерской фабрики «Медовые традиции».

— Нашей фабрике уже более 10 лет, два года назад мы выпустили линейку пряников с названием «Премиум», уверены, что эти пряники должны занять достойное место на полках сетевых магазинов. От традиционных пряников они отличаются начинкой. Мы не кладем повидло, как это принято в классическом тульском прянике, а кладем натуральные сухофрукты и орехи. У нас есть такие вкусы, как вяленая клубника, с острым перчиком, лавандовый, с инжиром, с грецким орехом, с клюквой и барбарисом.

Мы одними из первых вступили в проект «Сделано в Тульской области». Осознание того, что мы можем ставить этот знак, славит не только нашу продукцию, но и регион в целом.

Большей частью мы представлены в магазинах фирменной торговли — «Тульский пряник», в кремле, на Московском вокзале, на трассах. Что касается сетевых магазинов, у нас есть опыт работы далеко не со всеми. Очень хочется начать работать с федеральными сетями, мы к этому готовы!

На конференции участники обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса с участием Корпорации МСП, а также рыночные тенденции и стратегии торговых сетей. В рамках мероприятия не только презентовали продукцию проекта «Сделано в Тульской области», но и провели закупочные сессии.