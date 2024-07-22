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В Туле умный пес пытался перейти дорогу, но его не пропускали

В Туле умный пес пытался перейти дорогу, но его не пропускали

Видео с нестандартной дорожной ситуацией опубликовали в Сети.

Недавно на ул. Максима Горького в Туле на видеорегистратор очевидца попало, как собака пытается перейти дорогу. Умный пес вышел на «зебру» и остановился, но его не пропускали. Когда «пешеход» все же добрался до середины проезжей части, он остановился, посмотрел в направлении движения машин и только после этого продолжил свой путь.  Видео опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

«Не тех мы называем словом „животные“… Водители, видя на дороге (на пешеходном переходе) собаку продолжали ехать и „выдавливать“ его с проезжей части. Тула, перекресток ул. М. Горького и ул. Герцена», — прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

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Сюжет: Накажи автохама
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