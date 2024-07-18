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В Одоевском районе на пляже прокуратура не нашла знаков и ограждений
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Одоевском районе на пляже прокуратура не нашла знаков и ограждений

Глава местной администрации получил представление.

Прокуратура Одоевского района со специалистами регионального ГИМС проверили состояние пляжа «Песчаная коса» в поселке Одоев.

На момент проверки на информационном стенде не сообщалось о режиме работы пляжа и телефонах экстренных служб. Кроме того, на территории специалисты не нашли знаки и аншлаги о запрете купания (купание запрещено) в местах, не предназначенных для этого. Буйки, обозначающие акваторию пляжа, были смещены со своих мест.

— С целью устранения нарушений главе администрации внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле прокуратуры района, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

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Автор:
сегодня, в 11:47 0
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