В Одоевском районе на пляже прокуратура не нашла знаков и ограждений

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Одоевского района со специалистами регионального ГИМС проверили состояние пляжа «Песчаная коса» в поселке Одоев.

На момент проверки на информационном стенде не сообщалось о режиме работы пляжа и телефонах экстренных служб. Кроме того, на территории специалисты не нашли знаки и аншлаги о запрете купания (купание запрещено) в местах, не предназначенных для этого. Буйки, обозначающие акваторию пляжа, были смещены со своих мест.

— С целью устранения нарушений главе администрации внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле прокуратуры района, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.