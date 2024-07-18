В Плавском районе предприятие загрязнило почву почти на 800 млн рублей

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В Плавском районе предприятие «ТСК-НТ» сливало в землю, арендованную в сельском поселении Камынинское, отходы IV класса опасности. В почву ушло свыше 62 тысячи куб. м.

Ущерб превысил 788,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По материалам проверки природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело о загрязнении почвы по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при размещении иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло иные тяжкие последствия».